Польские силовики оказывают давление на беженцев - ГПК

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стражи польской демократии оказывают давление на беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете."Польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа. Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь", - рассказали в ГПК.Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. "Также осветить ситуацию пытались польские СМИ. Однако все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе", - добавили в ведомстве.-0-