Полвека с "Белэкспо". Лучшие выставки и легендарные события

Вы пробовали "бульбу" в шоколаде? А видели военный самолет, стреляющий маленькими беспилотниками-камикадзе? Человека, хоть раз посещавшего выставки в центре "Белэкспо", таким не удивишь. Были, знаем! 27 декабря 2018 года знаменитый выставочный центр отмечает 50-летний юбилей. Чем не повод вспомнить самые яркие мероприятия, проводимые в нем в последние годы?

Международная строительная выставка BUDEXPO

Современные интерьеры, соревнования каменщиков и штукатуров, "умные" дома… В 2018-м на выставке BUDEXPO белорусам представили проекты автоматизированных жилых домов! Вполне возможно, что через пару лет их будут возводить массово. Что делать на выставке рядовым посетителям? Да много чего! Например, присматривать себе товары для ремонта квартиры, обустройства частного дома, дачи или приусадебного участка. Ведь на BUDEXPO собираются известнейшие строительные предприятия и бренды. Актуальные решения по любой стройке - только здесь.

Именно со стройки (пусть и немного скандальной) началась история главного в Беларуси выставочного центра. Архитекторы Батковский, Градов и Левин решили возвести здание площадью 5000 квадратных метров со стеклянным фасадом на минской улице Янки Купалы. И это на фоне строительства однотипных панельных районов, которые тогда возводили с бешеной скоростью для растущего населения столицы БССР. Архитекторов обвиняли и в расточительстве, и в безвкусице. Но "стеклянный" павильон "Белэкспо" в декабре 1968 года все же открылся.

Выставка продуктов питания "Продэкспо"

Кто станет спорить, что в Беларуси вкусная еда? Тот, кто ни разу не был на этой выставке! Тут можно и пробовать, и удивляться. Например, на "Продэкспо-2018" посетителей угощали съедобными стаканчиками для кофе, колбасой с белой плесенью (плесень благородная, если что), предлагали купить полуфабрикаты для приготовления драников и торт на основе молекулярного бисквита.

Во времена СССР, когда в павильоне "Белэкспо" на Янки Купалы действовала постоянная экспозиция, посвященная достижениям народного хозяйства, такого гастрономического сладострастия не было. Зато были снопы с наливными колосьями, стенды, посвященные мясомолочной промышленности и факты о непобедимых рекордах, достигнутых тружениками белорусских колхозов.

Выставка "Отдых"

Чтобы за час-другой узнать все о предложениях ведущих туристических агентств Беларуси, стоит сходить на выставку "Отдых". На стендах туристических агентств вам и про бюджетные поездки расскажут, и дорогостоящий индивидуальный тур помогут организовать, и про скидки на путевки оповестят. Путешествующего белоруса сейчас отправят куда угодно: хоть в Болгарию, хоть в Буркина-Фасо.

А строившие социализм в белорусской ССР граждане за границу ездили очень редко. И только по делу. Такие же деловые визиты были и у приезжающих в Беларусь иностранцев. Зарубежные гости заглядывали в павильон "Белэкспо", чтобы с тихой завистью узнать о достижениях хозяйства страны.

В советские времена в выставочном павильоне на Янки Купалы побывали премьер-министр Индии Раджив Ганди, генеральный секретарь Французской коммунистической партии Жорж Марше, президент Республики Ангола Жозэ Эдуарду Душ Сантуш и другие видные личности.

Специализированная выставка-ярмарка "Мебель"

Красиво жить хочет каждый белорус. Но не каждый знает, что делать это можно в окружении отечественной мебели. Для знакомых только с "Пинскдрев" ходить обязательно! Чтобы увидеть и купить белорусскую мебель из дуба, ясеня, сосны. Или сравнить ее с зарубежными аналогами. Ведь помимо белорусских, в выставке участвуют и зарубежные компании.

А чтобы узнать, откуда берется хорошая древесина для производства белорусской мебели, в качестве бонуса посетите выставку "Лесдревтех". Ее в "Белэкспо" также проводят ежегодно и завлекают посетителей зрелищными соревнованиями тракторов-харвестеров, предназначенных для погрузки бревен.

К массовой организации таких выставок-продаж, как "Мебель", нацеленных на нужды рядового потребителя, в "Белэкспо" перешли в 90-е годы. Как раз в это время у выставочного центра появились новые задачи: грамотно показывать потребителю произведенные в условиях рыночной экономики товары. И успешно их продавать.

Выставка легкой промышленности

Если вы еще ни разу не были на ежегодной выставке BelTexIndustry, надо обязательно это исправить. В период проведения мероприятия "Белэкспо" превращается в мир красоты, моды и стиля в каждой детали.

Лидеры отрасли легкой промышленности представляют здесь новейшие разработки, что позволяет раньше всех познакомиться с новинками индустрии отечественной и зарубежной моды. Выставка объединяет производителей, поставщиков оборудования и материалов, оптовых покупателей и модное сообщество. Здесь можно увидеть обновленные коллекции перспективных сезонов, десятки зрелищных модных шоу известных брендов, стильные изделия из меха, трикотажа, а также найти швейные и галантерейные изделия, текстиль для дома и белье. Все это и многое другое - на единой fashion-площадке BelTexIndustry!

Выставка вооружения и военной техники Milex

Знакомить зарубежных гостей с достижениями страны "Белэкспо" все же не перестал. Например, уникальная военная выставка Milex с каждым годом сильнее напоминает фантастический фильм. Подумайте сами: в мире уже существует беспилотный вертолет со встроенными гранатометами, стреляющая радиоэлектронными помехами винтовка и противотанковый робот. И все это доступно для ознакомления не только белорусским военным, но и иностранным гостям.

На последнюю выставку вооружений, проходившую в 2017 году, приехало 47 иностранных делегаций из 30 государств мира. Это были гости из Сербии, Саудовской Аравии, Пакистана, России, Казахстана, Анголы и других стран.

Интерес к технике, пусть и невоенной, у посетителей "Белэкспо" был всегда.

Выставка "Охота и рыболовство"

Сюда настоящий мужчина может взять всю семью, потому что здесь все смогут отдохнуть душой. Снасти для рыбалки и снаряжение для охоты, полезные лекции специалистов в этих областях, новейшая рыбацко-охотничья амуниция, конкурсы на лучший трофей, продажа свежей рыбы и мяса дичи… От одного лишь описания у охотника и рыболова азарт к любимому хобби просыпается. Выставку проводят дважды в год: перед осенне-зимним и весенне-летним сезоном.

Если уж говорить об азарте, то в последние годы он нужен не только охотникам и рыболовам, но и всем прочим посетителям "Белэкспо", чтобы целенаправленно добраться до места проведения интересной выставки.

В 2017 году здание павильона на Янки Купалы снесли, а для организации выставок задействовали другие площадки. Это административный комплекс на проспекте Победителей, 14, а также торгово-логистический центр "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица, спортивные комплексы Футбольный манеж и "Минск-Арена".

В ближайшей перспективе планируется строительство нового, современного, отвечающего всем современным требованиям выставочного центра.

2019 год "Белэкспо" встречает с новыми идеями и новыми проектами. А все вышеназванные мероприятия войдут в этот список! Не пропустите!

Фото "Белэкспо"

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