Помощь в возвращении на родину оказана уже более 5,8 тыс. белорусов - МИД

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь в различных форматах в возвращении на родину на сегодняшний день оказана уже свыше 5,8 тыс. белорусов. Такую информацию на странице в Facebook разместило Министерство иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Граждане Беларуси 1 апреля продолжали возвращаться домой различными маршрутами как в организованном, так и в индивидуальном порядке - из Польши, Бельгии, Вьетнама, Германии, Индии, Индонезии, Литвы, с Сейшельских островов, из Танзании, Туниса, Турции, Финляндии, Японии. Также вчера 114 белорусов вернулись чартерным рейсом ОАО "Белавиа" из ОАЭ.

"Сегодня утром во взаимодействии с российской стороной удалось обеспечить вылет семи наших соотечественников из Шри-Ланки. Вместе с тем в данной стране все еще остается значительное число граждан Беларуси, - проинформировали в МИД. - Во взаимодействии с российской стороной посольство Беларуси в России продолжает доставлять автотранспортом белорусов, прибывающих в аэропорты Москвы, на железнодорожный вокзал для дальнейшего транзитного следования домой поездом. Сегодня планируется перевозка очередной группы наших сограждан".

Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы с дальними странами, в частности, Индией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией. Уже проанализирован и изучен ряд возможных путей решения. "Идет их предметная проработка, на которую все же потребуется как минимум еще несколько дней", - констатировали в ведомстве.

Авиакомпания "Белавиа" продолжает выполнять регулярные рейсы в Армению (Ереван), Великобританию (Лондон), Венгрию (Будапешт), Германию (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Ганновер), Израиль (Тель-Авив), Испанию (Барселона), Литву (необходимо учитывать анонсированные литовской стороной новые ограничения), Нидерланды (Амстердам), Турцию (Стамбул), Финляндию (Хельсинки), Францию (Париж), Чехию (Прага), Швейцарию (Женева), Швецию (Стокгольм), Эстонию (Таллин). Эти маршруты активно используются и иностранцами для возвращения через Минск в страны гражданства.

МИД обратил внимание на то, что с 31 марта продлен режим чрезвычайной ситуации в Венгрии, а с 3 апреля въезд в Литву "лиц и принадлежащих им пассажирских автомобилей" разрешен только в сухопутных пунктах пропуска "Калвария - Будзиско" (литовско-польская граница) и "Салочяй - Гренцтале" (литовско-латвийская граница). Кроме того, с 4 апреля вводится запрет на перевозку пассажиров и/или их авто судами и паромами в Литву, за исключением международного паромного сообщения по маршруту Киль - Клайпеда.

"Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел", - заключили в ведомстве.-0-