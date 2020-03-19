Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов, которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за коронавируса. Об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня решается главная задача - вернуть наших туристов в Беларусь. По данным туроператоров, в Египте находятся около 6 тыс. организованных туристов. Около 2 тыс. туристов сегодня находятся в других странах", - рассказала Ирина Воронович.

По словам заместителя директора департамента по туризму - начальника отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталия Грицевича, с Египтом ситуацию можно считать в целом урегулированной, препятствий для вылета в Беларусь нет, "Белавиа" по разработанному графику возвращает белорусских граждан домой.

Он уточнил, что Беларусь помогает выехать из Египта в том числе российским туристам. "Мы будем вывозить всех туристов. Россияне летали в Египет через наши турфирмы, у них выкуплены места обратно. Так же, как и граждане Беларуси, они получат место в самолете. У нас нет здесь никаких разделений. Граждане России находятся в такой же ситуации, как и белорусы", - отметил Виталий Грицевич.

Что касается самостоятельных туристов, то они, как правило, напрямую связываются с белорусскими посольствами за рубежом. При наличии свободных мест на чартерах для организованных туристов самостоятельных путешественников также берут на борт, уточнил представитель Минспорта.-0-

Прямая линия для туристов будет работать ежедневно Обратиться за консультацией в департамент по туризму можно по номерам (8017) 327-25-11, (8017) 226-99-00. Прямая линия работает с 8.00 до 20.00.

Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково Российская Федерация закрыла границу, и туристы, которые летели транзитом через Москву, столкнулись с проблемой и не могут попасть на самолеты во Внуково.