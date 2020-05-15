Помощники Президента на следующей неделе проведут прямые телефонные линии

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по Гродненской области и городу Минску проведут 18 и 19 мая прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

Также 21 мая в Крупках выездной прием граждан проведет заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Администрация Президента организует эти мероприятия в рамках работы с обращениями граждан, а также для контроля взаимодействия местных органов власти с населением.

Ежедневно с 11 мая житель любого населенного пункта, не выезжая, оперативно мог обратиться по волнующему его вопросу непосредственно к представителю Президента в конкретном регионе или довести до него свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам социального, экономического и иного характера.

Прямые телефонные линии провели помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гомельской, Витебской, Минской и Могилевской областям. В Гродненском облисполкоме 18 мая прямую телефонную линию проведет помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, а в Мингорисполкоме 19 мая - помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства. -0-