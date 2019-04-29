Попков: работа органов местного управления нацелена на повышение качества жизни населения

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа органов местного управления нацелена на повышение качества жизни населения, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Александр Попков. Он принимает участие в заседании круглого стола Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики с участием представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы местного управления и самоуправления, в целях устойчивого развития территорий является одним из основных направлений работы Совета Республики и созданного при нем Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Цель этой работы - повышение качества жизни населения, решение важнейших для людей вопросов - экономических, социальных, экологических. Все должны быть связано с конкретным человеком: как он живет, какая у него заработная плата, как создаются новые рабочие места, как организованы направления, связанные со здравоохранением, образованием, культурой", - отметил Александр Попков.

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