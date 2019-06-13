Поправки об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма прошли второе чтение

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в ст.130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом чтении эти поправки принимались в законопроекте "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма". Для того чтобы исключить практику внесения в законы множественных изменений, норму вместе с некоторыми другими поправками в УК (в том числе о введении уголовной ответственности за допинг) объединили в один законопроект. Он и был принят сегодня во втором чтении.

Кроме того, сегодня парламент принял во втором чтении поправки в закон "О противодействии экстремизму". Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец пояснила, что в ходе доработки ко второму чтению были уточнены термины "реабилитация нацизма", "нацистская символика и атрибутика". Определена процедура подготовки перечня организаций и других структур, символика которых признается нацистской.

Законопроект устанавливает запрет на реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение и хранение с целью распространения нацистской символики и атрибутики.

Ранее проект закона шел в одном пакете с поправками об изменении УК (приняты сегодня во втором чтении) и КоАП. Они были извлечены для реализации в других законопроектах. В КоАП разработчики законопроекта предлагали предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций, а также за хранение и приобретение с целью распространения нацистской символики. Одновременно законопроектом предлагалось ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. При этом штраф предполагался в два раза больше.-0-