Популяция благородного оленя в Беларуси за 12 лет выросла более чем в два раза

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность популяции благородного оленя в белорусских лесах с 2006 по 2018 год выросла более чем в два раза. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, за последние годы в стране заметно выросла численность копытных животных. "Сейчас в рамках государственной программы у нас реализуется, наверное, один из наиболее успешных проектов как в области охотничьего хозяйства, так и в области охраны природы - это проект по восстановлению численности благородного оленя. За средства госпошлины на право охоты мы закупаем достаточно большое количество оленей - порядка 1-1,5 тыс. в год - и выпускаем их в охотничьи угодья. Этим обеспечили достаточно интенсивный рост численности популяции. На сегодня она составляет практически 210% к уровню 2006 года. Ежегодный прирост составляет около 30-40% для этого вида", - рассказал представитель ведомства.

По данным Минлесхоза, в Беларуси сегодня насчитывается около 34-35 тыс. особей благородного оленя.

Наблюдается неплохой рост численности лося и косули. Их популяции составляют порядка 38-40 тыс. и 100-120 тыс. особей соответственно.

Начальник управления охоты и рыболовства Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" (РГОО БООР) Сергей Цебрук отметил, что с 2014 по 2018 год хозяйствами общества за счет средств, полученных от уплаты государственной пошлины на право охоты, было куплено и заселено в угодья более 1,4 тыс. особей благородного оленя. В этом году планируется закупить около 300 особей.-0-