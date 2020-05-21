21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок проведения квалификационного экзамена в сфере ЖКХ определили в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства №5 от 15 мая 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее порядок профессиональной аттестации в сфере ЖКХ определили постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №187. Он распространяется на тех, кто претендует на должности служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере ЖКХ.

Постановлением Минжилкомхоза уточнены особенности квалификационного экзамена. Согласно документу, в него должны входить вопросы по одной или нескольким областям аттестации, указанным в заявлении, с учетом должности служащего, на которую он претендует. Вопросы должны проверять профессиональную подготовленность и теоретические знания основ экономики, бухгалтерского учета, охраны труда, законодательства о борьбе с коррупцией, труде, закупках, об административных процедурах и правонарушениях, обращениях граждан и юридических лиц, жилищного законодательства.

На подготовку ответа на каждый вопрос квалификационного экзамена отводится одна минута. Пороговый критерий положительной оценки компьютерного тестирования для каждой категории претендентов, подлежащих аттестации, составляет не менее 85% правильных ответов от общего количества вопросов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-