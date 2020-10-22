Порядок технадзора за строительством определен в Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок технического надзора в строительстве. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства №40 от 4 августа 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждена инструкция, которая устанавливает порядок технадзора за строительством, включающего надзор за соответствием стройработ, применяемых материалов, изделий, конструкций, а также освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительных работ, промежуточную приемку ответственных конструкций, оборудования, проверку выполненных строительных и пусконаладочных работ и др.

Согласно документу, заказчик, застройщик могут осуществлять технический надзор самостоятельно или привлекать для этого на договорной основе инженера или инженерную организацию.

Также инструкцией определены организация технадзора, его порядок, а также права и обязанности, функции представителей технического надзора.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-