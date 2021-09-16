Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве разработан порядок вакцинации против гриппа и COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного совета по иммунизации, рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым людям, закончившим курс прививок против COVID-19, а также детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и COVID-19, возможна разработка индивидуального плана. Он предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против COVID-19, а затем (не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса) - против гриппа. Можно будет сделать прививку против COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но обязательно необходимо оформить письменное информированное согласие.

В Минздраве добавили, что в этом году вакцинация против гриппа будет проводиться до 1 января 2022 года.-0-