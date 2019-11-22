Порывистый ветер и до -13°С ожидается в Беларуси 23 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 23 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность и без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по западу - минус 2-6 градусов. Днем будет от минус 5 градусов до 1 градуса тепла.-0-

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