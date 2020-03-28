Порывистый ветер и до +17°С ожидается в Беларуси 29 марта

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северо-западу страны, ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный порывистый, местами по северу сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов тепла, местами будет от 0 до минус 3. Днем ожидается 11-17 выше нуля, по северо-западу - плюс 5-10 градусов.-0-

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