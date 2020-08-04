Посадку самолетов на трассу М1 отработают 5 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям", - проинформировали в министерстве. Посадка самолетов на трассу запланирована на 5 августа.

Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК Тор-М2 с позиций в районе участка М1. Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

"Впервые посадку на аэродромный участок дороги выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39", - рассказали в Минобороны.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на трассу штурмовик Су-25.-0-