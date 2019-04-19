Послание Президента к народу и парламенту – мнения

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, СМИ.

Среди приглашенных в нынешнем году особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных средств массовой информации.

Корреспонденты БЕЛТА собрали мнения и отзывы непосредственных участников мероприятия, экспертов в различных областях и представителей СМИ.

У Беларуси и ЕС есть потенциал для развития более активного сотрудничества - посол Румынии

Виорел Мошану

У Беларуси и ЕС имеется потенциал для развития более активного сотрудничества в будущем. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Беларуси, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, Виорел Мошану. Он в качестве гостя присутствовал на Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Дипломат подчеркнул, что глава государства в Послании затронул очень важные темы, в том числе международной тематики. Четко определены многие вопросы дальнейшего развития белорусской внешней политики. "Для дипломатического корпуса, который присутствовал на мероприятии, безусловно, эти вопросы были в числе приоритетных", - отметил посол.

Между Беларусью и ЕС в последние годы развивается диалог, который в перспективе обещает стать еще более активным, считает дипломат. Наряду с этим Виорел Мошану обратил внимание на мероприятия к 10-летию инициативы "Восточное партнерство", на которые приглашена и Беларусь.

Президент в Послании подчеркнул, что Беларусь стремится к тому, чтобы одной из опор ее внешней торговли, сопоставимой с Евразийским экономическим союзом, стал Евросоюз. "Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и его укреплении, но не разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали: для нас одной из ключевых, фундаментальных, составляющих прав человека, безопасности страны была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Визит Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны - Цуй Цимин

Цуй Цимин

Предстоящий в апреле визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя присутствовал в Овальном зале во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Дипломат подчеркнул, что во время встреч в Пекине будут обсуждаться вопросы углубления белорусско-китайского сотрудничества, которое в настоящее время достигло очень высокого уровня. Цуй Цимин убежден, что потенциал контактов далеко не исчерпан и впереди еще много совместных проектов.

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине, в котором примет участие белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко, призван определить дальнейшие пути взаимодействия стран в рамках этой инициативы.

Цуй Цимин отметил, что Беларусь активно участвует в "Одном поясе и одном пути", а Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" привлекает все большее количество резидентов, причем интерес к парку проявляют не только китайские компании, но и европейские. Не так давно зарубежные дипломаты вместе с главой МИД Владимиром Макеем посетили парк и ознакомились с его деятельностью и перспективами развития.

Беларусь открыта к развитию диалога с ЕС

Андрея Викторин

Отношения Беларуси и ЕС за последние годы существенно улучшились. Такую точку зрения высказала журналистам глава представительства Европейского союза в Минске Андреа Викторин, которая в качестве гостя присутствует в Овальном зале во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы представительства ЕС, что касается дальнейшего развития контактов, "Беларусь посылает позитивные посылы на многих уровнях и по многим направлениям". Андреа Викторин подчеркнула: "Мы находимся здесь, чтобы услышать посыл Президента Беларуси. Это важно, поскольку во время Послания прозвучат и вопросы, связанные с международными отношениями страны. Мы с интересом ожидаем выступления и полностью открыты ко всему, о чем будет говориться".

"Я могу сказать от имени ЕС - отношения с Беларусью значительно улучшились за последние несколько лет, - заметила она. - Есть открытость Беларуси к тому, чтобы вести диалог, а также есть желание прилагать необходимые усилия для поддержания безопасности в регионе". Кроме того, Беларусь принимает активное участие в инициативе "Восточное партнерство". Как сообщалось, Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия в Брюсселе по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства", которая будет отмечаться 13 мая.

Послание Президента затрагивало практически все стороны жизни страны - посол Эстонии

Мерике Кокаев

Выступление Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию затрагивало практически все стороны жизни страны. Это отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев, которая в качестве гостя присутствовала сегодня в Овальном зале, передает корреспондент БЕЛТА.

"Александр Лукашенко очень эмоционально выступает, искренне, и чувствуется, что он готов ответить на все вопросы, которые интересуют людей", - подчеркнула дипломат.

По словам Мерике Кокаев, она уже в третий раз присутствует на обращении Президента Беларуси с Посланием, и это всегда вызывает большой интерес. "Президент выступает с обращением к белорусскому народу и парламентариям, подробно останавливаясь на актуальных для страны темах, в том числе здравоохранения, жилищного строительства, образования, - сказала дипломат. - Это, конечно, и темы внешней политики, которые очень важны. Александр Лукашенко отметил, что сейчас очень непростой период в международных отношениях, много кризисных ситуаций и необходимо делать все для того, чтобы восторжествовал мир".

Посол добавила, что Беларусь - мирная страна, а вопросы сохранения стабильности и мира в числе первоочередных в международной повестке дня.

Смягчать наказание для наркодельцов недопустимо - Конюк

Александр Конюк

Послабления в наказании наркодельцов недопустимы, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопросы журналистов после Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"С распространителями, наркодилерами нужно проводить жесткую борьбу, они делают бизнес на крови. Как послаблять ответственность? Этого нельзя делать", - сказал Александр Конюк.

Бывают ситуации, когда "молодые люди по бестолковости потребляют либо детям предложили делать закладки за деньги". По словам генпрокурора, в данном случае необходимо взвесить ситуацию, проанализировать. Что касается распространителей, так называемых наркобаронов, им нельзя снижать наказание.

Насчет борьбы с коррупцией Александр Конюк сообщил, что Генпрокуратурой были предложены некоторые изменения в соответствующий закон, еще предстоит принять организационные меры. Генпрокурор согласился, что этих мер недостаточно, поэтому предстоит подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, порождающих данное явление.

Цифровизация для Беларуси открывает колоссальные возможности - ректор ПолессГУ

Константин Шебеко

Цифровизация для Беларуси открывает колоссальные возможности. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ректор Полесского государственного университета, доктор экономически наук, профессор Константин Шебеко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Вопрос цифровизации, считает профессор, и сложный, и простой одновременно. "Действительно, сегодня еще никто не понимает последствий технологических изменений, с которыми мы уже на "ты". Особенно, что касается искусственного интеллекта. Но это не первая технологическая революция, через которую мы и наши предки прошли и с которой сумели разобраться. Я даже больше скажу: цифровизация для Беларуси открывает колоссальное окно возможностей в силу наших особенностей - мышления, хорошего фундаментального образования, культуры. Учитывая все это, у меня нет никаких сомнений, что мы будем в числе мировых лидеров. Благодаря цифровизации в том числе мы сможем раз и навсегда расстаться с углеводородной проблемой", - сказал Константин Шебеко.

Он отметил глубокий анализ, который глава государства провел по всему спектру проблем. При этом ректор ПолессГУ выделил два принципиальных, на его взгляд, положения в Послании. Первое касается вызовов и угроз, с которыми Беларусь столкнулась на данном историческом этапе, - во внутренней и геополитике, экономике, социальном развитии. Второй момент - человеческий капитал, который позволит эти вызовы преодолеть. Речь идет об интеллектуальных ресурсах, волевых, культурных ценностях. По мнению ученого, ставку нужно делать на молодежь.

"Я знаю наше новое поколение, которое выросло в условиях независимости. Они не будут вторыми, не захотят отставать. Есть хорошая поговорка: Одесса не первый город, но и не второй. Вот и мы будем так с цифровизацией. Она станет драйвером и экономического роста, и формирования новой институциональной системы. Мы справимся с этим вызовом", - убежден собеседник.

Зарплата в образовании поэтапно должна вырасти до средней по стране - Карпенко

Игорь Карпенко

Зарплата в сфере образования поэтапно должна вырасти до 100% от средней по стране, сообщил министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы журналистов после Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня средняя зарплата по отрасли образования чуть больше Br700. Есть и низкооплачиваемые категории работников, над повышением зарплат для них тоже работаем. Разработана концепция, как выйти на уровень средней заработной платы по отрасли в размере 100% от средней заработной платы по стране. Поэтапно будем это делать", - сказал Игорь Карпенко.

Достижение этой цели, по его словам, возможно благодаря реализации комплекса мер. Это не только повышение тарифной ставки первого разряда, но и поиск определенных внутренних ресурсов и возможностей самого учреждения образования. Однако наряду с зарплатой для учителя важен статус и престиж профессии, восприятие его в обществе, добавил министр.

По просьбе журналистов Игорь Карпенко высказался и о развитии IT-образования. Даже в младшей школе сегодня есть факультативы, реализуются совместные с резидентами ПВТ программы. Не исключено, что учебник по информатике может стать исключительно электронным, поскольку печатное издание не всегда успевает за всеми изменениями. Этот вопрос еще не решен, он будет обсуждаться со специалистами. Что касается английского языка, его изучение начинается с третьего класса. Вместе с тем есть возможность изучать иностранный с первого-второго класса, вводя его в виде факультатива.

Министр отметил, что в целом национальная система образования постоянно и планомерно развивалась, двигалась вперед. Сегодня есть возможности для каждого: и для тех, кто выбирает путь раннего профессионального становления, идя после 9-го класса в систему профтехобразования, и для тех, кто готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Выстроена национальная система учебного книгоиздания. В этом году завершится издание оставшихся учебников, которые полностью закроют линейку по общему среднему образованию.

"У нас не просто сохранились научные школы в системе профессиональной подготовки, они развиваются активно, появляются новые лаборатории. БГУ недавно заявил, что планирует запустить второй учебный спутник, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Мы не просто сохранили систему профессионально-технического образования, она серьезно модернизировалась. Мы переходим к системе сетевого обучения и на этом уровне, и на уровне высшего образования, среднего специального".

Более того, работодатель может определять компетенции, которыми должен обладать специалист, профессионал в той или иной отрасли. На основании этого формируется образовательный стандарт и выстраивается учебный план и программа. Таким образом, и работодатели, и специалисты отрасли вовлекаются в решение вопросов практико-ориентированной подготовки. "Это заложено в новую редакцию Кодекса об образовании, которая в ближайшее время поступит в парламент. Завершается подготовительная работа", - добавил министр.

Президент в Послании дал четкие ответы по ключевым темам социально-экономического развития страны - ректор БГУ

Андрей Король

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию дал четкие ответы по ключевым вопросам дальнейшего социально-экономического движения страны. Это отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА ректор БГУ Андрей Король, который присутствовал в Овальном зале во время Послания.

Андрей Король подчеркнул, что состоялся достаточно доброжелательный, содержательный и полезный разговор. "По теме образования Президент Беларуси высказал мысль о необходимости постоянного совершенствования, развития системы с учетом современных тенденций. Глава государства подчеркнул важность поступательности и плановости в этом процессе, сказав, что ни в коем случае не ломать, а двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному, - отметил ректор. - Концептуальной является мысль Президента, что сегодня недостаточно давать только знания. Нужно вырастить настоящего гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение, действовать в ситуации неопределенности".

При этом руководитель вуза обратил внимание на то, что БГУ плавно, последовательно двигается в этом направлении. В стратегию развития университета на ближайший период включены цели по развитию системы креативного образования, позволяющего изменить стереотип мышления современного преподавателя, мол, лишь только дать или передать информацию. Уже разработаны конкретные задачи, проработаны механизмы и выделено финансирование на подготовку креативного, восприимчивого к инновациям преподавателя, который готов обучать в новых условиях.

"Сегодня важно уметь готовить специалиста, способного мыслить в нестандартных, непривычных условиях, умеющего ставить цели и достигать их. Необходимо создать условия для выявления, раскрытия и реализации потенциала обучающегося, когда школьник, студент может найти себя в учебном процессе, учится создавать собственный образовательный продукт. В БГУ совершенствуют учебные программы, активно проводят мастер-классы, семинары для своих педагогов, где они не только слушают, а сами делают, разрабатывают свой контент, который затем совместно реализуют со студентами. Мы движемся к тому, чтобы наш преподаватель был заточен на индивидуализацию процесса подготовки студента, раскрытие его потенциала и создание условий для самореализации каждого", - подчеркнул Андрей Король.

Интеграция образования и производства важна для подготовки высококвалифицированных кадров - проректор ГрГУ

Юрий Романовский. Фото ГрГУ

Для подготовки высококвалифицированных кадров необходимо тесное взаимодействие университета и заказчика кадров. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Юрий Романовский, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Во время Послания Президент акцентировал внимание на подготовке специалистов с учетом реальных потребностей государства. Необходимо также обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства.

"В университете сформирована концепция практико-ориентированного обучения. Это касается не только создания возможностей для студентов пройти стажировку на том или ином предприятии. Заказчики кадров, будущие работодатели активно привлекаются к проектированию образовательных программ. Мы видим, что они готовы делиться опытом, предлагают свои знания при проведении занятий, зачастую определяют траекторию подготовки того или иного специалиста", - отметил Юрий Романовский. Примером в таком взаимодействии могут стать компании IT-сферы, а также развивающиеся предприятия, которым зачастую нужны определенные высококвалифицированные специалисты.

Есть несколько примеров, когда такая кооперация науки, образования и производства приводит к созданию новых инновационных предприятий, причем на базе университета. Активно развивается созданный в 2018 году научно-технологический парк ГрГУ им. Янки Купалы.

"Технопарк становится для студентов той площадкой, где они могут не просто пройти стажировку, но и реализовать свои идеи. Например, один из наших выпускников планирует создать на базе технопарка инновационное производство. Случай не единичный. Приходит инвестор, у которого есть идея, финансы, но ему нужно содействие в интеллектуальной и научной сфере, нужны люди, которые могут сделать идею готовым продуктом или услугой", - сказал Юрий Романовский. Он подчеркнул, что главная задача технопарка заключается во взращивании новых инновационных предприятий, а возможно и новых сфер производства, с поддержкой в виде льготного налогообложения, доступной аренды площадей и современного оборудования.

Сейчас много внимания уделяется внедрению собственных научных разработок в производство, формированию у студентов и преподавателей предпринимательской культуры. Для решения этих задач в университете создан центр трансфера технологий. Его работа направлена на выстраивание взаимодействия ученого и реального сектора экономики, бизнеса. Центр не просто ищет инвестора, его деятельность заключается в подборе команды, способной реализовать идею, вывести на рынок готовый и востребованный продукт.

Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в этом году "Это только крупных, а если считать малый и средний бизнес, то таких производств, небольших фирм будет открыто гораздо больше", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Система образования должна готовить специалистов будущего - первый проректор ВГУ

Валентина Богатырева. Фото ВГУ

Сегодня система образования должна готовить специалистов будущего и, чтобы идти в ногу со временем, нынешний классификатор специальностей в Беларуси требует скорейших изменений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый проректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

По мнению Валентины Богатыревой, одним из важнейших посылов, прозвучавших от главы государства, стало высказывание о том, что за конкретным человеком и проблемой должно следовать конкретное решение. "Это приемлемо и для учебных заведений образования страны при формировании вектора развития образования. Ведь независимо от времени и вида экономики главное достояние страны - человеческий капитал. На систему образования сегодня ложится огромная ответственность и обязательства подготовить гражданина с современными компетенциями, а главное - сделать это своевременно", - сказала Валентина Богатырева.

Первый проректор добавила, что в Витебском госуниверситете ежегодно перед началом учебного года проводится ученый совет, который задает стратегическое направление для развития. Одним из важных факторов роста вуза является ориентирование на рынок труда при подготовке кадров, совершенствование вузовской системы образования. "Она должна готовить специалистов будущего, и нынешний классификатор специальностей в Беларуси требует скорейших изменений. Сейчас для открытия специальности уходит много времени, а для введения принципиально новой современной специальности в учебный процесс (например IT-химии, IT-биологии) требуется больше года. Но специалист готовится не год и не два, и, чтобы мы не опоздали, нужно активировать работу по изменению классификатора и введению таких специальностей", - сказала первый проектор вуза.

Валентина Богатырева согласна с главой государства в вопросе необходимости максимальной интеграции образования, науки и передового производства. "По сути, это концепция "Университета 3.0", по которой идет и наш университет, создавая на факультетах учебно-научно-производственные комплексы. Они позволяют объединить эти сферы, - сказала она. - Президент обратил внимание на актуальность и важность увеличения экспорта услуг, особенно образовательных, ведь это один из брендов нашей страны и показателей развития как Беларуси, так и учебных заведений".

Не оставила без внимания первый проректор и мысль о том, что педагог должен давать не только знания, но и быть и психологом, и идеологом. "Молодежь - это умные, талантливые, неравнодушные люди. Университеты стараются таких молодых людей привлекать к общественной жизни. Важно при взаимодействии с ними использовать современные технологии. К примеру, с 2017 года у нас в вузе функционирует медиацентр. Задача его работников и в целом профессорско-преподавательского состава не только работать с сайтом, но и общаться с молодыми людьми на одном языке через соцсети, мессенджеры. Эти ресурсы нужно грамотно использовать для эффективного взаимодействия со студентами, показывая этим, что преподаватели их понимают и готовы общаться на различных площадках", - подчеркнула Валентина Богатырева.

Медвузы увеличат набор педиатров и средних медработников "Развивается частное здравоохранение, в связи с чем наблюдается отток кадров из государственных учреждений. Мы будем возмещать это в том числе повышенным приемом", - сказал министр здравоохранения Валерий Малашко.

Необходимо учить людей заботиться о здоровье - главврач Гомельского областного кардиоцентра

Ольга Лях

Наряду с повышением доступности высокотехнологичной медпомощи важно донести до сознания каждого человека мысль о том, что необходимо заботиться о своем здоровье. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции. При этом проводятся они не только в столице, но и в областных городах. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать квалифицированную медицинскую помощь.

"Сегодня в нашей стране и Гомельской области, в частности, прилагается немало сил и средств для развития материально-технической базы организаций здравоохранения, укрепления кадрового потенциала, повышения квалификации врачей и сотрудников. Нашим специалистам доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь, пациенты из других стран", - отметила Ольга Лях. Вместе с тем важно увеличить доступность специализированной высокотехнологичной помощи для жителей регионов, в том числе глубинок. И эта задача не может быть решена в одно действие.

В Гомельской области в начале мая будет открыт межрайонный кардиоцентр для высокотехнологичных операций на сосудах сердца в Мозыре. Жителям Ельского, Лельчицкого, Наровлянского, Мозырского, Петриковского, Житковичского и Калинковичского районов будет доступна диагностика на оборудовании экспертного класса с возможностью проведения высокотехнологичных операций на сосудах сердца в райцентре. Ранее за такой медицинской помощью им приходилось обращаться в Гомель. Есть намерение создать подобный центр и на базе Жлобинской районной больницы. Таким образом специализированная кардиологическая помощь станет еще более доступной для жителей удаленных от областного центра уголков.

Ольга Лях подчеркнула, что вопрос доступности медпомощи прорабатывается с разных ракурсов. Так, работа рентгеноперационной Гомельского областного клинического кардиологического центра организована в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. К тому же комплексные бригады в составе специалистов ведущих учреждений здравоохранения региона проводят консультационные приемы, диагностику и исследования на мобильном оборудовании с выездом на места.

"Однако остается еще одна тема, требующая особого внимания. Сегодня не менее важно донести до сознания каждого человека, что он и сам должен заботиться о своем здоровье, в том числе придерживаться здорового образа жизни, своевременно проходить медосмотры. Именно с этого начинается повышение качества и продолжительности жизни. А мы как врачи готовы оказать консультационную, диагностическую и при необходимости экстренную помощь", - резюмировала Ольга Лях.

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В обеспечении занятости людей с инвалидностью необходима заинтересованность всех сторон - мнение

"Гомельские ведомости" Геннадий Золотарев. Фото из архива

В вопросе обеспечения трудовой занятости людей с ограниченными возможностями должна быть заинтересованность всех сторон: и государства, и общественных организаций, и самих инвалидов. Такое мнение, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" Геннадий Золотарев.

В Послании глава государства акцентировал внимание на возможности трудоустройства людей с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. По мнению Геннадия Золотарева, трудовая занятость людей с инвалидностью является высшей ступенью их реабилитации и адаптации в жизнь общества. "Это комплексный вопрос, который находится в плоскости заинтересованности различных сторон: и государства, и общественных объединений, и самого человека", - сказал он.

По словам собеседника, путь интеграции человека с инвалидностью в общество многоступенчатый, он включает медицинскую, социальную, физическую, психологическую стороны и только потом трудоустройство. Весомая роль в этом процессе отведена и созданию безбарьерной среды. При этом велико значение того, чтобы и у самого человека с ограниченными возможностями было сформировано желание работать. "Надо помочь ему найти ту сферу, где он сможет приносить пользу, - отметил Геннадий Золотарев. - Также очень важно, чтобы государством были созданы для работодателя преференции, которые позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными".

В то же время, подчеркнул собеседник, люди с с ограниченными возможностями обладают достаточным потенциалом. В Гомельском регионе есть примеры, когда инвалиды-спинальники и с другими категориями инвалидности не только начинали вести свое дело, но и открывали дополнительные рабочие места. Реализуются они в профессиональном плане и в таких сферах, как оказание компьютерных услуг, различных ремонтных работах, ремесленничестве и т.д. Кроме того, новые рабочие места, в том числе в социальных, медицинских учреждениях, создаются для людей с ограниченными возможностями в рамках госпрограммы. "Решать качественно и в полной мере обозначенную проблему необходимо в комплексе, с участием всех заинтересованных сторон, а также с корректировкой законодательной базы", - резюмировал Геннадий Золотарев.

Мнение людей является главным индикатором работы местной власти - председатель Глубокского райисполкома

Олег Морхат

Мнение людей является главным индикатором работы руководителей местных органов власти и ее эффективности. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Глава государства очень правильно высказался о работе руководителей местных органов власти с кадрами и населением: каждый управленец силен своей командой, а потому должен не только сам постоянно развиваться, уметь оперативно реагировать на изменения в жизни, но и подтягивать своих сотрудников. Главный же ориентир в работе - мнение людей. Это своеобразный индикатор всей эффективности работы, на который должен опираться любой руководитель. А для этого необходимо слушать и слышать своих жителей, ведь сторонняя точка зрения порой помогает найти решение там, где ты его не видел", - сказал Олег Морхат.

В качестве примера он привел Вишневый фестиваль в Глубоком. Форуму всего шесть лет, однако за столь короткий срок он успел приобрести огромную популярность, вырасти до международного уровня и принести райцентру статус вишневой столицы Беларуси. "Такой стремительный рост объясняется просто: в самом начале, когда появилась идея проведения форума, и в первые годы мы опирались на мнение и поддержку наших жителей. Именно поэтому все получилось", - убежден председатель райисполкома.

"Очень точно Александр Лукашенко заострил внимание на вопросах экономики, необходимости развития частной инициативы и сохранения крупнотоварных производств. В Глубокском районе нам удалось сохранить все шестнадцать сельхозпредприятий, потому что они являются основой села: пока работают - будут и люди, исчезнут - постепенно, даже при наличии социальной инфраструктуры, уйдут и сельчане", - заметил Олег Морхат.

Послание Президента определило приоритеты работы региональных СМИ - главред "Витебских вестей"

Александр Клицунов

Выступление Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию позволило определить приоритетные направления в работе региональных СМИ. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА главный редактор областной газеты "Витебские вести" Александр Клицунов.

"Я уверен, что приеду в коллектив с конкретными решениями. Как руководитель СМИ если не коррективы внесу, то доведу до коллектива, какие направления работы нам будут более интересны, на какие стоит обратить внимание", - сказал Александр Клицунов. Он отметил, что глава государства в последнее время уделяет особое внимание региональным СМИ.

Главный редактор впервые смог присутствовать на Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Президента Александра Лукашенко традиционно было обстоятельным, откровенным и интересным. Каждый из поднятых вопросов - как внешней политики, так и жизни страны - очень важен, добавил он.

На мероприятие, которое прошло в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.

Директор телерадиокомпании "Вектор": региональный контент стоит продвигать на национальные каналы

Региональные телепроекты можно было бы представлять и на национальных телеканалах. Таким мнением с журналистами поделился директор телерадиокомпании "Вектор" (Новополоцк) Александр Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы производим контент, который хотелось бы распространять на всю территорию Беларуси. Чтобы наши региональные новости могли видеть не только в Новополоцке, Полоцке, Витебске, но была возможность какие-то проекты представлять на национальных телеканалах", - сказал Александр Осенко.

По его словам, новая редакция закона о СМИ, которая вступила в силу с 1 декабря, может дать толчок развитию именно региональных средств массовой информации. В законе предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.

Александр Осенко присутствовал сегодня на Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. По его словам, это знаковое событие в жизни, которое было очень волнительным и ответственным. "Хотелось услышать откровенный разговор из первых уст, донести Послание до своих телезрителей, радиослушателей", - сказал он.

На мероприятие, которое прошло в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.

Практика молодого помощника руководителя поможет выявить перспективных управленцев - Завалей

Игорь Завалей

Для выявления перспективных управленцев в Гомельской области планируют внедрить практику молодого помощника руководителя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент в Послании сделал акцент на том, что в систему управления государством необходимо активнее вовлекать молодежь. По словам Игоря Завалея, областной комитет БРСМ постоянно ищет новые формы работы для развития лидерских и управленческих качеств юношей и девушек. Например, в резерв на руководящие должности в регионе включены более 200 молодых людей. "Мы планируем, что уже в нынешнем году ребята на последних курсах вузов на общественных началах смогут стать в зависимости от профиля получаемой профессии помощниками руководителей различных структур, организаций, предприятий", - пояснил собеседник. Он убежден, что такая практика даст возможность выпускникам прочувствовать ответственность, возложенную на того или иного руководителя, в реальности увидеть определенные нюансы работы управленцев, с другой стороны, станет своеобразным стимулом, мотиватором молодежи для саморазвития.

Игорь Завалей отметил, что в регионе сформирован перспективный кадровый резерв. В его составе - около 200 молодых людей. В течение года они проходят обучение в горрайисполкомах, на различных семинарах, заседаниях, выездных мероприятиях. "Молодежь в свои 20 с лишним лет изучает, как работает исполнительная и законодательная власть. Такой опыт очень ценный", - считает собеседник.

Кроме того, для выявления активных молодых людей, развития их лидерских качеств при областном комитете БРСМ созданы в этом году четыре совета: работающей, сельской, студенческой, школьной молодежи.

"Потенциальному управленцу необходимо обладать целым набором качеств: это активная гражданская позиция, целеустремленность, ответственность, способность трудиться с полной отдачей. А их мысли и идеи, как подчеркнул Президент, должны быть созвучны с целями и задачами развития страны. Именно таких людей, способных пополнить ряды руководящего состава, мы и стараемся готовить", - сказал первый секретарь.

Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений - профессор БрГУ

Борис Лепешко

Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА доктор исторических наук, профессор философии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Борис Лепешко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В экономическом блоке Послания прозвучала мысль о мобильности на рынке труда. Лично мне эта идея представляется очень продуктивной. Не берусь судить о других сферах, но могу ответственно сказать, что для университетской среды это очень актуальный вопрос. Речь идет о том, что люди, профессионально работающие в данной сфере, должны иметь возможность (если в этом есть потребность) выехать в другой вуз, прочитать там лекцию или спецкурс за определенную плату. Например, профессор из Бреста отправился бы с такой миссией в Барановичи или Гродно и наоборот", - сказал Борис Лепешко.

Для внедрения новации должны быть созданы определенные условия: разработаны нормативно-правовые документы Минобразования, предусмотрены финансы. "Вуз должен иметь возможность распоряжаться своими средствами и учебными часами. Существуют какие-то ограничения, естественно. Допустим, всегда должно быть первое место работы как основное, и такие поездки должны осуществляться с согласия ректората. Это можно засчитывать в нагрузку преподавателя, можно не засчитывать - возможны разные варианты решения вопроса. Главное здесь - желание самого преподавателя, его профессиональная компетентность и востребованность на рынке труда", - считает профессор.

По его мнению, реформирование и совершенствование экономики, о чем говорил глава государства в Послании, предполагает в том числе и учет новых тенденций, и поиск новых форм трудовых отношений.

Тема заботы о человеке проходила красной нитью в Послании Президента - депутат

Людмила Кананович. Фото Палаты представителей

В выступлении Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию красной нитью проходила тема заботы о человеке. Это отметила в беседе с журналистами заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Красной нитью через все выступление главы государства проходил человек, забота о человеке, его благосостоянии, развитии. Мне очень импонирует высказанная позиция касательно людей с ограниченными возможностями, с инвалидностью", - сказала Людмила Кананович.

Беларусь в 2015 году присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, взяв на себя обязательства создавать равные условия для людей с ограниченными возможностями. В республике ведется планомерная работа по воплощению положений документа в жизнь. Одно из ключевых направлений - совершенствование законодательной базы. Подготовлен проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции".

Кроме того, в стране разрабатывается стратегия активного долголетия, в связи с чем актуален посыл о помощи людям пенсионного возраста. Людмила Кананович согласна и с тем, что нужно помогать молодежи двигаться вперед. "Это основные постулаты, которыми мы будем руководствоваться в деятельности нашей комиссии, - работа с человеком и работа для человека", - сказала депутат.

В Овальный зал Дома правительства были приглашены и журналисты региональных СМИ. Главный редактор газеты "Шахтер" (Солигорск) Наталья Павленко отметила, что в регионах чувствуют заботу государства о каждом жителе. "Для наших людей прежде всего важна социальная составляющая: пенсии, здравоохранение, жилье, благоустройство", - сказала она. По ее словам, глава государства очень подробно остановился на социальных аспектах. "Очень волнительно и приятно было присутствовать на этом мероприятии, услышать все из первых уст, прочувствовать атмосферу, находясь среди столь значимых людей нашей республики", - добавила главред.

Президентские выборы пройдут в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина обратила внимание на две предстоящие в стране избирательные кампании - парламентскую и президентскую.

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