Послание задаст основной курс движения государства - Щеткина

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию задаст основной курс движения государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня во Дворце Республики перед мероприятием.

"Стратегия развития любого государства зависит от видения лидера. Страна - это как корабль в океане: каждый на своем месте, каждый важен, но капитан задает основной курс. Вот этот курс сегодня мы услышим", - уверена Марианна Щеткина.

В числе сфер, которые обязательно должны быть затронуты в Послании, она назвала укрепление суверенитета, развитие международных отношений, в том числе интеграционных, и построение Союзного государства. Будет освещена и социальная сфера: повышение уровня и качества жизни, развитие системы оплаты труда и пенсионной системы, здравоохранения и образования. "Убеждена, что будет блок, направленный на работу с молодежью. Для нас очень важно, чтобы население увеличивалось, но также важно сохранять те квалифицированные кадры, которые сегодня готовит наша страна", - добавила она.

Также ее, как председателя БСЖ, интересует блок о положении женщин. "Это и создание условий для сочетания семейных и профессиональных ролей, это способы поддержки семьи и самое главное - укрепление роли женщины в обществе. В целом мы уже благодарны главе государства за то, что он поддерживает женское движение: если сравнить сегодняшнюю ситуацию с тем, как было 10 лет назад, то прогресс явный и очевидный. Сегодня у женщин много запросов и страна предоставляет возможности для их реализации", - заключила она.-0-