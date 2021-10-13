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13 октября 2021, 18:38

После пандемии врачи ожидают бум пациентов с сахарным диабетом. Узнайте, как понять, что вы больны

После окончания пандемии белорусские медики прогнозируют приток пациентов с сахарным диабетом. Ведь из-за свирепствующего сейчас COVID-19 вынужденно приостановлена в том числе диспансеризация, во время которой выявляли таких больных. По каким признакам вы сможете диагностировать сахарный диабет сами, кто имеет больше шансов попасть в группу риска и что бывает, когда к диабету присоединяется коронавирус, рассказывает заместитель главного врача Минского городского клинического эндокринологического центра Ольга Шишко.

Заболевание молодеет

Сахарный диабет входит в тройку лидеров неинфекционных заболеваний. Чаще встречаются только сердечно-сосудистые, онкологические и органов дыхания. Различают два типа диабета: первый диагностируется лишь у 5% заболевших, в основном у детей и молодежи. Мало выраженная, латентная, форма чаще присутствует у пациентов старшего возраста. Симптомы диабета такого типа - жажда, частое мочеиспускание, снижение массы тела при нормальном аппетите. У вас есть эти признаки? Запишитесь на прием к врачу.

Второй тип диабета диагностируют у 95% пациентов, как правило, возрастом старше 45 лет. Но болезнь быстро молодеет: она встречается уже у детей.

Каждый год пациентов с сахарным диабетом становится все больше. Только 2020-й стал исключением, но лишь потому, что из-за пандемии диспансеризация была вынужденно приостановлена. После ухода пандемии врачи ожидают роста заболевших, в том числе за счет попавших в группы риска после перенесенной коронавирусной инфекции.

Как определить

На начальной стадии заболевания пациент не ощущает никаких изменений в организме. Со временем появляются симптомы, на которые стоит обратить внимание: зуд кожи и слизистых, длительное заживление ран. Беспокойство должны также вызвать ухудшение зрения, боли, судороги, мурашки в ногах, особенно ночью. При появлении таких симптомов обязательно измерьте уровень сахара в крови, получив направление у врача. Если этот показатель превысит 11,1 ммоль/л в двух одинаковых тестах, медики выставляют диагноз: сахарный диабет второго типа.

Еще одна методика определения этой болезни - наличие в крови гликированного гемоглобина с показателем более 6,5 ммоль/л.

Третья методика заключается в проведении теста по толерантности глюкозе. Проходит он так: пациент натощак сдает кровь, затем выпивает стакан воды с растворенными 75 г глюкозы и через 1,5 часа вновь сдает анализ. Диабет второго типа диагностируется, если показатель глюкозы в крови равен хотя бы 11,1 ммоль/л.

С помощью теста можно определить и так называемый преддиабет. Из-за нарушения работы некоторых органов, например печени, уровень глюкозы в крови может повышаться, но до отметки не выше 11,1 ммоль/л. Преддиабет нужно диагностировать как можно раньше, чтобы с помощью лекарств не допустить развитие диабета и других болезней.

Ольга Шишко
Ольга Шишко

Умирают ли от диабета?

Причиной смерти становится не сам диабет, а его хронические осложнения: почечная недостаточность, заболевания нижних конечностей (так называемая диабетическая стопа), которые часто приводят как к инвалидности, так и к летальному исходу. Происходит это в том случае, если развивается гангрена и иные острые инфекционные состояния. Причем чем старше пациент, тем больше у него появляется сопутствующих сахарному диабету недугов: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, болезни сосудов сердца, головного мозга, глаз, почек. Не все эти заболевания можно вылечить даже хирургическим путем. Например, сосуды поражаются тяжелым атеросклерозом: бляшки собираются не в одном месте, а по всей длине сосуда.

Вредная глюкоза и COVID-19

Пациенты с диабетом, у которых есть осложнения, тяжелее других переносят коронавирусную инфекцию. Медикам это стало ясно уже в первые месяцы 2020 года. Если глюкоза в крови превышена, то у пациентов, страдающих к тому же и ожирением, наблюдается выраженная дыхательная недостаточность и другие последствия COVID-19, требующие искусственной вентиляции легких и иных реанимационных мероприятий.

Поэтому врачи рекомендуют тем, кому поставлен диагноз "сахарный диабет", делать прививки. Такие пациенты - в приоритетной группе вакцинации против коронавирусной инфекции.

Пять факторов риска

1. Генетическая предрасположенность: с большей вероятностью сахарный диабет будет выявлен у тех, у кого им болели отец, мать, дедушка, бабушка, сестры, братья.

2. Нездоровый образ жизни, в результате которого возникает абдоминальное ожирение. Оно определяется по окружности талии: у мужчин максимум составляет 94 см, у женщин - до 80 см.

3. Нехватка в рационе овощей и фруктов. Их нужно употреблять в день не менее двух порций, каждая весом по 200 г.

4. Наличие артериальной гипертензии, а также повышенный сахар в крови в предыдущих анализах. У рожавших женщин учитывается даже гипергликемия во время беременности, которая, как правило, возникает на 22-24 неделе и проходит после родов. Диабет у таких пациенток может вернуться.

5. Существенное превышение нормы сахара в крови на фоне стресса. Например, в 2020-2021 годах во время лечения ковида в больницах у пациентов часто выявляли именно стрессовую гипергликемию. Она со временем обычно проходит, но человек остается в группе риска по появлению диабета второго типа.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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