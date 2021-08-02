После событий в Токио назвать Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой - сенатор

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввиду последних событий назвать Кристину Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики Калина Капуцкая, комментируя ситуацию на Олимпийских играх в Токио.

"Ввиду последних событий, произошедших на Олимпиаде в Токио, назвать Кристину Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой. В представлении каждого человека участник олимпийской сборной - спортсмен высочайшего класса, обладающий сформированными моральными и нравственными качествами, авторитет во всем, в том числе в патриотизме, преданности своей стране и профессии. Но здесь мы, к сожалению, увидели человека, игнорирующего корпоративную этику, очевидно, имеющего какую-то личную неудовлетворенность, потратившего слишком много сил на негатив и недовольство, забыв, что главная задача участника Олимпиады - стать лучшим и поднять на пьедестале флаг своей страны", - сказала Калина Капуцкая.

По ее словам, не нужно быть экспертом, чтобы увидеть в обращении Тимановской высокомерие, неуважение и пренебрежение к своим коллегам, к тем, кто дал ей шанс попробовать свои силы и победить. "Закономерное неудачное выступление Тимановской в олимпийской квалификации и последующий неспортивный поступок говорят, что мало быть профессионалом, нужно быть еще и человеком, стремящимся принести славу своей родине. В Беларуси достаточно таких примеров - спортсменов, чьи имена навсегда вписаны в историю профессионального спорта как примеры мужества, стойкости, смелости и патриотизма. А нестабильное эмоционально-психологическое состояние, скорее всего, назовут "синдромом Тимановской", - отметила сенатор.-0-