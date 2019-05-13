Пособие по уходу за ребенком младше 3 лет назначено более чем на 300 тыс. детей - Минтруда

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси назначено более чем на 300 тыс. детей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси сегодня насчитывается более 2,7 млн семей, из них у 1,2 млн есть несовершеннолетние дети. Их поддержка - приоритет государственной политики. Предложена разветвленная система пособий, в том числе чтобы родители могли гармонично сочетать воспитание детей с профессиональным ростом, а также 3-летний период оплаты отпуска по уходу за ребенком - уникальная мера, которой может похвастаться мало какая страна.

"У нас 11 видов пособий, которыми охвачены 505 тыс. детей - 27% их общего количества. При этом удельный вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных государственными пособиями, составляет 95%", - привел цифры Валерий Ковальков.

Меры поддержки, стимулирующие рождение детей, становятся особенно актуальными в условиях, когда модель белорусской семьи становится все более похожей на европейскую, а также когда в стране насчитывается не так много женщин фертильного возраста, подчеркнул Валерий Ковальков. "Возраст вступления в брак приближается к 30 годам, а значит, откладывается рождение первого ребенка", - пояснил он. Кроме того, появление каждого малыша в семье - дополнительная финансовая нагрузка на родителей. Поэтому, если при рождении первенца единовременное пособие составляет 10 бюджетов прожиточного минимума (с 1 мая этого года 1 БПМ равен Br224,02), то при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ.

Параллельно развивается и система социального обслуживания: услуги нянь, социального патроната. Этой работой занимаются территориальные центры соцобслуживания населения, на учете в которых состоят более 100 тыс. многодетных семей. Кстати, до 1 января 2020 года в Беларуси предполагается создать единую электронную базу данных многодетных семей - чтобы аккумулировать всю информацию об их нуждах и оказываемой помощи. "Уже есть проект указа о создании электронной базы, он находится в Совмине. Проходит процедура закупки программного продукта", - уточнил Валерий Ковальков.

"В целом общий объем льгот социальной направленности в цели поддержки семей с детьми - в том числе в сфере здравоохранения, образования, налоговой политики - оценивается в размере более Br9 млрд, или 7,5% ВВП. Суммы тратятся значительные. Совершенствуется трудовое законодательство, в проект Трудового кодекса включены нормы, направленные на расширение возможностей по совмещению профессиональных и семейных обязанностей", - добавил замминистра. Прорабатывается пакет дополнительных мер, которые пока не анонсируют. Предполагается, что это будут дополнительные гарантии многодетным в области пенсионного обеспечения, адресной поддержки.

Немалое внимание уделяется укреплению института семьи. Пока что статистика не очень радует: по итогам прошлого года на тысячу браков приходится 546 разводов. На пропаганду крепкой, здоровой и многодетной семьи направлен республиканский конкурс "Семья года". С этого года иначе выстраивается работа по формированию стратегии планирования семьи. Как рассказала член президиума ОО "Белорусский союз женщин", начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, учтены предложения общественных объединений, различных конфессий, разрабатывается проект соответствующей концепции.-0-