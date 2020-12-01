Посол Беларуси обсудил с главой венесуэльской компании сотрудничество в химической сфере

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан встретился с главой компании "Пекивен" Рафаэлем Теечеа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Венесуэле.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в химической сфере и наметили ряд конкретных шагов по его развитию.

На встрече также присутствовал председатель собрания акционеров ЗАО "Белзарубежстрой" Виталий Бондарик, который выразил готовность участвовать в реализации совместных проектов в данном направлении.-0-