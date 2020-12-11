Посол РБ в КНР Юрий Сенько посетил офис компании Huawei в Минске

8 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Сенько Юрий Алексеевич посетил ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" с рабочим визитом.

В ходе визита Юрий Алексеевич ознакомился с основными сферами деятельности компании как в Беларуси, так и за рубежом, в том числе с примерами успешной реализации технологии 5G, инновационными разработками и социальным вкладом компании Huawei в Беларуси.

Посол РБ в КНР отметил: "Компания Huawei достигла отличных результатов в области новейших информационно-коммуникационных технологий. Например, такие решения, как технология 5G, умные города и цифровая трансформация промышленности были успешно реализованы и нашли свое применение. Эта тема особенно заинтересовала меня. Я надеюсь, что мне представится возможность посетить города в Китае, где используются технологии умного города и 5G, а также изучить опыт их внедрения и управления. Я глубоко убежден, что передовые решения и новейшие технологии компании Huawei, а также опыт внедрения этих технологий, контроля рисков, контроля безопасности и управления данными решениями будут использованы в Беларуси".

В рамках визита стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества Huawei с белорусскими партнерами и выразили надежду на то, что в будущем будут проводиться двусторонние встречи как в Беларуси, так и в Китае для обмена опытом.

"Компания Huawei находится в Беларуси уже почти 20 лет, на протяжении этого времени мы всегда придерживались принципов открытости и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы предоставлять белорусским партнерам самые качественные, надежные продукты, решения и услуги. Помимо этого, Huawei уже на протяжении нескольких лет активно реализует свою корпоративную социальную ответственность, занимаясь подготовкой талантов в области ИКТ. Мы всегда верили, что цифровая экономика – это будущая тенденция развития, а молодые таланты – это ключ к устойчивому развитию предприятий и общества. Huawei помогает Беларуси развивать экосистему талантов для цифровой экономики, реализуя такие программы, как "Семена будущего" и Международный ИКТ конкурс и другие проекты, направленные на устранение разрыва в "цифровых навыках" и достижение доступности к информационным технологиям. Мы продолжим и в дальнейшем вносить свой вклад в сотрудничество Беларуси и Китая в сфере развития информатизации и цифровизации экономик двух стран", – отметил директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь на встрече с послом.

Размещение рекламы на БЕЛТА