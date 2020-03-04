Посольство Австрии провело благотворительный вечер в поддержку SOS-Детских деревень

4 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Австрии в Беларуси совместно с компанией А-1 провело благотворительный вечер в поддержку SOS-Детских деревень, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель этой акции - помочь каждому ребенку стать более счастливым", - так определила основную цель Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер. Она обратила внимание, что "в SOS-Детских деревнях, которые созданы в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве, у детей

хорошие условия жизни". Вместе с тем посольство решило провести такую акцию, чтобы поддержать ребят.

На благотворительном вечере были представлены художественные произведения некоторых из этих воспитанников. Талантливые дети написали работы вместе с белорусскими художниками Никой Сандрос, Екатериной Сумаревой и Русланом Вашкевичем. Под их руководством юные мастера создали свои первые произведения искусства, отражающие собственное видение мира. Все вырученные от продажи картин на состоявшемся во время вечера аукционе средства пойдут на реализацию программ в белорусских SOS-Детских деревнях.

Первая SOS-Детская деревня была открыта в 1949 году в Австрии для детей, потерявших родителей во время Второй мировой войны. Сегодня в 135 странах на всех континентах работают более 550 таких Детских деревень и осуществляются многочисленные программы помощи детям в трудных жизненных ситуациях, а также по укреплению семьи и профилактике социального сиротства.-0-