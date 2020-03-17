Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России опубликовало на своем сайте список номеров телефонов в российских регионах, по которым могут обратиться белорусские граждане в экстренных случаях из-за ситуации по коронавирусу, сообщает БЕЛТА.

"В случае экстренной необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 просим граждан Беларуси, находящихся в России, обращаться по круглосуточным телефонам: Москва и Московская область - +7 985 331 26 12; Республика Коми, Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) области - +7 912 244 08 04; Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская, Саратовская, Кировская области - +7 919 684 21 01". Кроме того, можно обратиться непосредственно в посольство по номеру + 7 495 777 66 44, который работает в круглосуточном режиме, или с помощью системы электронных обращений.

В дипмиссии напомнили, что с 00 часов 18 марта 2020 года до 00 часов 1 мая 2020 года решением правительства РФ временно ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Беларуси, а также граждан Республики Беларусь. Кроме того, указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, в том числе вводится обязанность граждан, прибывших в российскую столицу из Беларуси, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).-0-

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев Решение принято по итогам проведенных 15-16 марта телефонных переговоров председателя правительства России Михаила Мишустина с главами правительств Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.