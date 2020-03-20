20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Латвии помогло вернуться домой более 100 белорусам, сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

"Из-за сложившейся ситуации по коронавирусу многим белорусам пришлось обратиться к нам за помощью. На сегодняшний день мы помогли вернуться домой более 100 гражданам нашей страны. Завтра отправим на родину еще 140 белорусских детей, которые в настоящее время находятся в Юрмале в санатории "Беларусь". Обращения хоть и в меньшем количестве, но до сих пор поступают, и ни одно из них не оставляем без внимания. Мы всегда на связи с нашими гражданами", - подчеркнул дипломат.

В частности, на днях сотрудники белорусского диппредставительства в Латвии помогли вернуться домой матери одной белоруски. Женщина должна была выехать из Латвии 16 марта, однако Литва закрыла свои границы и рейс отменили. "Работники посольства в Латвии всегда были на связи с нами, обещали содействие при пересечении границы Латвии с Беларусью, проинформировали о ближайших автобусных рейсах, а через сотрудников генконсульства в Даугавпилсе приобрели для мамы билет. Это было неоценимо - ехать и знать, что есть билет, сотрудник посольства будет ждать прямо на вокзале, не нужно волноваться и искать другие варианты", - благодарит в письме сотрудников посольства дочь женщины.

Обратиться за помощью в посольство может каждый, кто в этом нуждается. Для этого организована круглосуточная экстренная связь. Те, кто в настоящее время находится в Даугавпилсе и близлежащих краях, может позвонить по номеру +371 26 377 825, а тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует обращаться по телефонам +371 25 767 371, +371 27 812 901.-0-

Латвия благодарит Беларусь за транзит своих граждан через аэропорт Минска в ситуации с коронавирусом "Эдгарс Ринкевичс поблагодарил белорусскую сторону за возможность транзита латвийских граждан из третьих стран через Национальный аэропорт Минск", - проинформировали в МИД.