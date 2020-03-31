Посольство Беларуси в РФ отрабатывает варианты отправки домой 16 белорусов

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России отрабатывает варианты отправки домой 16 белорусских граждан, находящихся в московских аэропортах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.
"16 белорусских граждан, прибывших из Франции, Мексики и Катара, находятся в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, - отметили в посольстве. - В связи с отменой рейсов авиакомпании "Белавиа" посольство Беларуси в России прорабатывает альтернативные маршруты возвращения в Беларусь".
Сегодня "Белавиа" сообщила, что в связи с приостановкой в ряде стран международных авиационных перевозок из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания временно не будет выполнять полеты в том числе в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля.-0-