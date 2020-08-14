Посольство ответило на обращения по поводу очередей на выборах на участках в России

14 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в РФ на своем сайте ответило на многочисленные обращения по поводу очередей, образовавшихся 9 августа в день выборов Президента на избирательных участках в России, сообщает БЕЛТА.

"В ответ на носящие массовый характер обращения от разных заявителей аналогичного содержания по поводу возникших в день выборов 9 августа очередей на зарубежных участках для голосования, в связи с чем не все избиратели успели проголосовать, сообщаем следующее. Участки для голосования в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, равно как и участковые комиссии данных участков, образованы в порядке, предусмотренном статьями 18, 34, 35 Избирательного кодекса Беларуси и исходя из списков граждан Республики Беларусь, принимавших участие в прошлых выборах и находящихся на консульском учете в загранучреждениях, на основании которых составлялись списки граждан, имеющих право участвовать в выборах", - отметили в дипмиссии.

"С учетом наблюдаемого повышения интереса к выборам у избирателей за рубежом и одновременного снижения пропускной способности участков в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции на сайте посольства заранее был опубликован призыв активней голосовать в дни досрочного голосования, - напоминается в сообщении. - Особенно просьба касалась избирателей, не состоящих на консульском учете и соответственно не включенных в списки избирателей. Процедура внесения гражданина в список избирателей зарубежного участка для голосования и исключения его из списка избирателей участка для голосования по месту регистрации в Беларуси требовала дополнительного времени".

В посольстве подчеркнули, что закрытие участков для голосования в 20 часов 9 августа полностью соответствует законодательству (часть первая статьи 50 Избирательного кодекса).

"После подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования участковые комиссии в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде завершили свою деятельность и прекратили существование, - указали в дипмиссии. - В этой связи обращения в загранучреждения по вопросам, касающимся деятельности участковых избирательных комиссий, не имеют под собой оснований. При этом опыт проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году будет учтен при организации голосования за рубежом в будущем".

В посольстве отметили, что в настоящее время разъяснения законодательства Беларуси о выборах дает Центризбирком. "Позиция Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по существу обращений сходного содержания изложена в ответах от 12.08.2020 и от 07.08.2020. С текстами ответов можно ознакомиться на сайте Центризбиркома", - добавили в дипмиссии.-0-