Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"После вступления в силу распоряжения правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года граждане Беларуси оказались отрезаны от ранее доступных маршрутов возвращения домой", - отметили в посольстве. В частности, не смогла вернуться домой одна группа из населенного пункта Даболим штата Гоа (Индия).

"На очереди - еще несколько групп из Гоа и Шри-Ланки, нам также известно о проблемных случаях в Непале и штате Керала Индии", - проинформировали в посольстве.

Однако пока в дипмиссии нет полной информации о всех, кто находится в этом регионе. Поэтому посольство собирает сведения и подготовило список для самостоятельного составления гражданами. Он размещен на официальной странице посольства в Facebook. Там же указаны контактные данные сотрудников, с которыми можно связаться по этому вопросу.

Дело в том, что в регионе могут находиться неорганизованные туристические группы и граждане, не состоящие на консульском учете. "Нам крайне важно знать о всех гражданах Беларуси в Индии, Шри-Ланке, Бангладеш", - подчеркнули в дипмиссии.

После получения полных сведений будет приниматься решение о дальнейших действиях. "Все необходимые каналы задействованы, но решения по-прежнему нет", - прокомментировали в посольстве вопрос об организации возвращения домой белорусских граждан.-0-