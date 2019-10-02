Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре - Равков

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что первые четыре российских самолета Су-30СМ будут поставлены в Беларусь в ноябре. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Договор, который был подписан в 2017 году, вступил в силу, началось его финансирование, и поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", - проинформировал министр.

Как сообщалось, по контракту с российским предприятием в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ. В нем 4 самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах было приобретение 12 машин.-0-