Пострадавшая в ДТП в Лиозненском районе: мы спали и не поняли, как это все произошло

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время поездки на автобусе мы спали и не поняли, как это все произошло. Об этом рассказала журналистам пострадавшая в ДТП в Лиозненском районе Татьяна Апурина, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна приехала на экскурсию по Беларуси с 8-летним сыном Романом впервые. Они сами из Череповца Вологодской области. "Как сама произошла авария, мы даже и не поняли, потому что спали. Помощь нам оказали в полном объеме, спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо, - никто не остался равнодушным, помогали нам выбираться. Сразу приехали все службы: ГАИ, скорая помощь, милиция. В больнице все были готовы к нашему приему. Мы, наверное, из автобуса менее всех пострадали, бог миловал", - рассказала россиянка и поблагодарила медиков за помощь.

По словам Татьяны, они еще думают: возвращаться домой или продолжить путешествие по Беларуси. "Врачи еще раз осмотрят, нас ждет автобус в Витебске от туроператора и мы поедем в Минск. Сейчас решается, ехать домой или продолжать тур, потому что очень хотелось посмотреть замок в Несвиже и сам Минск", - добавила женщина.

Как сообщалось, днем 3 января в Лиозненском районе на трассе М8 столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-