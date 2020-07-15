Поступательное развитие лучше революционных изменений - гендиректор БПХО

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поступательное развитие лучше революционных изменений. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак.

"Бизнес, производство, да и любой человек всегда стремятся к определенной стабильности. Изменения должны быть, но их нужно оценивать с точки зрения возможностей страны или предприятия на данном этапе развития. Здесь нужна поступательность. На сегодняшний день политика, которая проводится в этой части, более правильная, чем какие-то революционные изменения, - считает Иван Турчак. - В макропространстве прогнозируется запредельное количество перемен. Если еще и внутри будут большие изменения, то это может привести к плачевным последствиям".

По его словам, сейчас нужно по максимуму подстроиться под меняющуюся ситуацию в мире. "Из-за коронавируса на финансовых рынках ожидаются потрясения. Что будет в ближайшие год-полтора, совершенно не понятно. Это серьезная турбулентность. Однозначно, предприятиям нужна стабильность", - пояснил позицию Иван Турчак.

Он позитивно оценивает тот факт, что белорусские предприятия продолжили работать во время пандемии. "Руководство страны предприняло абсолютно правильные шаги. Нельзя было останавливаться, - подчеркнул гендиректор БПХО. - Остановиться можно за день. Однако чтобы заново запустить производство, особенно сложное, необходимо очень много времени".

Иван Турчак рассказал, что Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение подстроилось под изменившуюся ситуацию, перепрофилировало производство. "Мы не останавливались. Работаем, выплачиваем зарплату, обслуживаем свои финансовые потоки. В первом полугодии сработали прибыльно. Например, темп роста экспорта составил 110% к аналогичному периоду 2019 года", - подытожил руководитель БПХО.-0-