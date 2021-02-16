Посвященные 100-летию БГУ издания представят на Минской книжной выставке-ярмарке

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посвященные 100-летию БГУ издания представят на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В список войдут три книги из пятитомного собрания "Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования". Они посвящены основателям, выдающимся ученым, педагогам, причастным к созданию отечественных университетов, научных школ и передовых профессиональных сфер. Первая книга рассказывает о "золотом" составе профессоров и преподавателей, стоявших у истоков БГУ, вторая посвящена интеллектуальной элите, развивавшей национальную систему образования с 1921 по 1961 год, а третья - научному и педагогическому творчеству выдающихся ученых, пришедшемуся на 1919-1981 годы", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, к юбилейной дате на университетском стенде представят серию "Зарубежная белорусистика". В нее войдут работы о проблемах белорусского языка и литературы иностранных ученых. Первой из этой серии станет книга "Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве" австрийского лингвиста Германа Бидера.

Всего в экспозицию печатной продукции БГУ войдут свыше 120 изданий, журналов, сборников материалов конференций. Линейку учебной, научной литературы составят работы преподавателей, сотрудников и ученых университета.

Минская международная книжная выставка-ярмарка - традиционное культурно-просветительское событие Беларуси. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 февраля под слоганом "Книга объединяет людей и страны". Участниками станут издатели, писатели и читатели из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. За четыре дня в очном и онлайн-форматах пройдут более 100 мероприятий: VII Международный симпозиум литераторов "Писатель и время", автограф-сессии с авторами, творческий конкурс стартапов LitUP, кино- и театрализованные представления.-0-