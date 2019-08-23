Потерянные деньги: КГК выявил нарушения в использовании госжилфонда хозобществами

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля провел мониторинг эффективности использования хозяйственными обществами объектов государственного жилищного фонда, находящихся в их безвозмездном пользовании. Установлены случаи нарушения законодательства, которые в том числе повлекли недополучение денежных средств, сообщили БЕЛТА в КГК.

Почти во всех областях страны выявлены факты, когда в состав жилых помещений коммерческого использования не включался госжилфонд, находящийся в безвозмездном пользовании хозобществ. К примеру, ОАО "Демброво" не включило в состав коммерческого жилья 14 квартир и 9 жилых домов, ОАО "Победа" - 4 жилых дома, ОАО "Могилевский завод "Строммашина" - 4 квартиры и 6 жилых домов, ОАО "Костюковичский леспромхоз" - 13 квартир и 6 жилых домов, ОАО "Глубокский комбикормовый завод" - 20 квартир и 13 жилых домов, ОАО "Глубокский агросервис" - 5 квартир и 29 жилых домов.

Не все ОАО заключали договоры найма жилых помещений коммерческого использования с нанимателями госжилфонда (ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ОАО "Сукно", ОАО "Дорожно-строительный трест №7", ОАО "Белшина", ОАО "Могилевдрев" и др.). В одних случаях при отсутствии договора наниматели жилья платили за его использование, а в других - нет.

В основном в госжилье проживают работники организаций и члены их семей, а также граждане, заселенные по ходатайству сторонних организаций.

Не всеми хозобществами открыты специальные счета для зачисления платы за пользование коммерческим жильем. А некоторые не соблюдают установленный порядок зачисления средств от предоставления жилых помещений республиканского жилфонда на соответствующие (казначейские) счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску. В итоге общая сумма средств, не зачисленных на единый казначейский счет за 2 последних года, составила Br186,1 тыс.

Средства, полученные от предоставления жилых помещений коммерческого использования, могут быть направлены на их текущий ремонт, а также приобретение, строительство или реконструкцию жилых домов и квартир, реконструкцию капитальных строений под жилые помещения коммерческого использования. Однако некоторые хозяйственные общества не по целевому назначению использовали в общей сложности Br85,9 тыс.

Изучение состояния госжилфонда показало, что ряд объектов непригоден для проживания. Но решение вопроса по дальнейшему использованию такого жилья, отселению граждан из него или сносу растягивалось на годы или не решалось вовсе. К примеру, с 1998 года тянется решение вопроса по признанным непригодными для проживания четырем домам по ул.Брестской и ул.Волгоградской в Минске (где до сих пор зарегистрированы и живут люди). Они находятся в безвозмездном пользовании ОАО "Завод "Минскагропроммаш" и ОАО "Промтехмонтаж". Непригодный для проживания госжилфонд установлен также в Брестской, Витебской, Гомельской областях.

Отдельные общества не включали в госстатотчетность сведения о переданных им в безвозмездное пользование объектах госжилфонда, их состоянии, искажали информацию об общей площади жилья.

Работа по передаче непрофильных активов в коммунальную собственность проводится недостаточно активно. Порой причина тому - заинтересованность отдельных балансодержателей в сохранении объектов в их безвозмездном пользовании. Например, для закрепления в организации квалифицированных работников, трудоустройства иногородних граждан.

Но случается и наоборот - государственные квартиры пустуют. Например, ОАО "СМТ №8", расположенное в Минске, имеет жилье в многоквартирных домах Гомеля, хотя структурных подразделений предприятия там нет. В итоге большая часть квартир не используется.

Зачастую местные органы власти отказываются принимать в коммунальную собственность общежития. Администрация Первомайского района Минска отказалась от общежития по ул.Ботанической, 21, находящегося в безвозмездном пользовании ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова", по причине экономической нецелесообразности. В Гродненской области органами управления в передаче отказано ОАО "Гродножилстрой" и ОАО "Передвижная механизированная колонна №143". А в Могилевской области Белыничский райисполком отказался принимать в коммунальную собственность объекты госжилфонда, находящиеся в пользовании у ОАО "ПМК-83 Водстрой", за неимением средств для их дальнейшего содержания.

Еще одно препятствие - условия по передаче жилфонда в коммунальную собственность столицы, которые выработало КУП "Минские городские общежития". Земельный участок передающей стороной должен быть выделен по отмостке здания, наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, а также элементы благоустройства должны быть переданы специализированным организациям и т.д.

До настоящего времени не решен вопрос с передачей объектов госжилфонда, находящихся в безвозмездном пользовании организаций, не имеющих доли государства. На момент проведения мониторинга в республике таких насчитывалось 4380 (больше всего в Брестской (378), Витебской (298), Гомельской (3272) и Могилевской (365) областях).

По результатам мониторинга Комитетом госконтроля выработаны подробные рекомендации для повышения эффективности использования госжилья.-0-