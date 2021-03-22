Повный: мы должны знать свою страну и хранить историческую правду

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны знать историю своей страны и хранить историческую правду, заявил журналистам настоятель Храма-памятника Всех Святых протоиерей Федор Повный, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны знать хорошо историю и хранить историческую правду - это наше прошлое. Но должна быть связующая нить, идущая через века и тысячелетия, через вчера, сегодня, завтра в вечность. Это дух нашего народа, который складывается из духа каждого человека. Это наша историческая память, и эта память должна быть правдива. Неискаженная, неподстроенная под кого-то или что-то, потому что за этой памятью стоит человеческая личность. Мы в Беларуси никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за те катаклизмы, которые происходили. Поэтому нужно быть бдительными, духовно бодрыми и по-настоящему патриотичными не словами, а реальными делами и реальной жизнью", - сказал Федор Повный.

По его словам, главная ценность страны - это народ. "Не управляемая биомасса, а образованный и духовно зрелый народ с высокими моральными, нравственными ценностями и принципами. Чем больше людей каждый человек будет включать в свое поле зрения, думать об общем с ними плане, тем крепче будет общество. Иначе говоря, делая свое дело, мы должны думать о других прежде, чем о себе, служить нашим близким добрыми делами, и тогда наше общество будет крепким. Мы должны думать о завтрашнем дне, но не личную прибыль считать на калькуляторе, а думать в первую очередь о том, как укрепить семью и воспитать детей ответственными гражданами и хорошими людьми", - отметил протоиерей.

Сегодня в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших прошла церемония подписания меморандума между общественными организациями Беларуси патриотической направленности. Документ подписали: Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонд мира, объединение "Патриоты Беларуси", Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусский комитет молодежных организаций.

С инициативой консолидировать усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи на VIII Пленуме Центрального комитета БРСМ. Соглашение нацелено на совместную реализацию в 2021 году проектов по сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, сохранение и популяризацию традиций, наследия и исторической памяти, формирование уважительного отношения к государственным символам Беларуси, укрепление межконфессионального мира и межнационального согласия.

Церемония подписания меморандума прошла в рамках открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Эксперты обсуждают волнующие проблемы - сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостояние попыткам фальсификации ее истории, а также расширение конструктивного диалога в белорусском обществе и вовлечение в него различных категорий населения.-0-