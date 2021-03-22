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22 марта 2021, 17:25

Воронюк: общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память

Во время подписания меморандума
Во время подписания меморандума

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные организации Беларуси едины в своем порыве сохранять историческую память, заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в Минске прошла церемония подписания меморандума между общественными организациями Беларуси патриотической направленности. Документ подписали Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонд мира, "Патриоты Беларуси", Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане и Белорусский комитет молодежных организаций.

"Сегодня важнейший день для общественных объединений Беларуси, потому что мы в день памяти жертв Хатыни и тысяч деревень, сожженных фашистами в годы войны, заявляем всему обществу и, возможно, всему миру, что как никогда гражданское общество Беларуси сильно, как никогда мы едины, и сегодня этим меморандумом мы хотим сделать определенный посыл. Мы хотим сказать, что общественные организации едины в своем порыве стоять на страже сохранения памяти о героическом прошлом нашего народа. Мы хотим сказать, что мы едины в наших посылах и реализации проектов, которые направлены на гражданско-патриотическое воспитание населения, на созидание и, самое главное, на продолжение строительства нашей суверенной, независимой Беларуси", - сказал Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь ЦК БРСМ призвал граждан Беларуси прийти и поклониться памятным местам и мемориалам с цветами, чтобы выразить свою благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой. "Мы даем посыл всем гражданам Беларуси, которые сегодня сидят в чатах, следят за СМИ: вставайте со своих диванов, покупайте цветы и преклоните колени у величественных памятников, которые есть в каждой точке нашей страны. Вспомните о тех героях, благодаря которым мы сегодня дышим и живем под мирным небом и, самое главное, надо, чтобы каждый понимал - все, что мы сегодня делаем, должно нести созидание, добро и развитие. Только тогда мы сможем продолжать вместе строить нашу любимую Беларусь. И, конечно, мы, общественные организации, сегодня, объединяясь в сильный скреп дружбы, взаимопонимания, заручаясь поддержкой друг друга, продолжим свою конструктивную работу на благо Беларуси", - заключил он.

"Двигаясь в одном направлении, прилагая совместно усилия, мы достигнем лучшего результата. И 22 марта, в этот скорбный и трагический день, мы хотим напомнить этим меморандумом, что нужно чтить свою историю и память своего народа", - сказал председатель республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич подчеркнула, что сегодня общественные объединения страны подписали меморандум о единстве.

"Людям нужно объединяться во имя будущего, во имя добра, любви и памяти. Мы не должны забывать, кто мы есть и почему мы появились на этой земле, - отметила она. - В моей семье не вернулся с войны ни один из моих дедов. Мои сыновья об этом помнят и знают. Мне очень хотелось бы, чтобы об этом помнили и мои внуки".

"Год народного единства для БСЖ не просто слова. И начали мы с самого главного - единства в семье", - добавила председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. - Подписание меморандума, с одной стороны, это такой формализованный шаг объединения усилий для того, чтобы показать, что за одним столом сегодня собираются абсолютно разные общественные организации, которые консолидируют наше гражданское общество. А с другой стороны, за этим меморандумом последует ряд мероприятий, что позволит объединить как можно больше людей в Год народного единства".

С инициативой консолидировать усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи на VIII Пленуме Центрального комитета БРСМ. Соглашение нацелено на совместную реализацию в 2021 году проектов по сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, сохранение и популяризацию традиций, наследия и исторической памяти, формирование уважительного отношения к государственным символам Беларуси, укрепление межконфессионального мира и межнационального согласия.

Церемония подписания меморандума прошла во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Эксперты обсуждают волнующие проблемы - сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостояние попыткам фальсификации ее истории, а также расширение конструктивного диалога в белорусском обществе и вовлечение в него различных категорий населения.-0-

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