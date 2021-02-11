Повышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнение

11 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Повышение зарплаты социальным работникам, о которой говорил во время выступления на Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко, поможет привлечь больше желающих трудиться в этой сфере. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района (ТЦСОН) Екатерина Лазовская.

Руководитель ТЦСОНа рассказала, что с начала года специалистам соцзащиты повысили зарплату. "Заработок социальных работников, которые непосредственно общаются с подопечными центров соцобслуживания, напрямую зависит от того, сколько человек они посещают. Работа у них не самая простая: нужно помогать пенсионерам по хозяйству, приносить продукты и медикаменты, а иногда и стать для одиноких пожилых людей своеобразным психологом. Поэтому если поднимется зарплата соцработников, то будет больше желающих помогать людям золотого возраста", - отметила Екатерина Лазовская.

Она добавила, что деятельность соцслужбы будет актуальной всегда. Люди неизменно выходят на пенсию, увеличивается число многодетных семей, а это основной контингент, с которыми ТЦСОНы ведут работу. Сотрудники центров также протягивают руку помощи семьям в социально опасном положении, людям, вышедшим из мест лишения свободы, бездомным. "Работать с людьми может не каждый, нужен определенный склад характера. И потому каждый соцработник, который приходит в наш ТЦСОН, ценится на вес золота. Хотелось бы, чтобы у этой категории сотрудников тоже была достойная зарплата", - поделилась директор центра.

Она высказала свое мнение и по поводу гарантированной пенсии для многодетных мам, о которой Президент также сказал во время своего выступления. "Женщины, которые сознательно создают большие семьи, рожают больше трех или четырех детей, и мамы, берущие под опеку несколько детишек, достойны только похвалы. Государственная поддержка для них - это признание того, что наши женщины делают большое дело. Они не просто пополняют демографический фонд страны, но и растят, воспитывают достойных граждан Беларуси", - подчеркнула Екатерина Лазовская.-0-