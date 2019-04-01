Пожарно-профилактическая акция "За безопасность вместе" пройдет в Беларуси 2-19 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция в жилом фонде "За безопасность вместе", в которой примут участие различные госорганы и организации, пройдет в Беларуси с 2 по 19 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.

Спасатели окажут помощь органам госуправления и местным властям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве. В акции кроме МЧС будут задействованы МВД, Минтруда, Минжилкомхоз, Мининформ, Минэнерго и другие.

Основная цель - снизить количество пожаров из-за нарушений правил безопасности. Кроме того, организаторы намерены повысить информированность людей о возможностях госорганизаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укреплению правопорядка, предупреждению правонарушений.

Акция направлена и на работу с семьями, где дети находятся в социально опасном положении. Затронут мероприятия также многодетные семьи, одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов - будет оценена и активизирована работа по обеспечению социальной помощью. "Это касается оборудования домов автономными пожарными извещателями, работ по ремонту печей, электропроводки, наведению порядка на территории, - отметили в МЧС. - Еще раз будет обращено внимание на недопустимость оставления детей без присмотра". Поговорят и с неблагополучными гражданами, разъяснительная работа пройдет и с теми, кто проживает с ними по соседству, - расскажут, что делать и куда обращаться, чтобы не стать жертвой пожара.

Кроме того, будут проверены чердаки, подвалы и места общего пользования в многоквартирных домах. Обследуют и пустующие дома, здания и сооружения. Будут проинформированы местные органы власти для реагирования в соответствии с законодательством.-0-