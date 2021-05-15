Пожилые люди заключили 718 брачных союзов в Беларуси в 2020 году

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году в Беларуси 718 браков заключили люди в возрасте 60 лет и старше. Такая информация содержится в статистическом обзоре Белстата, приуроченном к Международному дню семей (15 мая), сообщает БЕЛТА.

Всего в 2020 году в стране зарегистрировали 50 384 брачных союза. Впервые связали себя брачными узами 34 344 мужчин и 32 568 женщин. Вместе с этим средний возраст выступления в первый брак среди женщин и мужчин продолжает расти. В среднем в прошлом году женщины вступали в брак в 26,2 года, мужчины - в 28,4 года. В 2010-м ситуация была иная: женщины решались на этот шаг в 24,4 года, а мужчины в 26,5 лет.

Среди городского населения количество браков составило 5,8%, а среди сельского - 3,8%. Основная доля браков заключалась между гражданами Республики Беларусь - 92,6%, однако есть и иные случаи: когда один из вступающих в брак - иностранный гражданин (7,2%) и когда жених и невеста - иностранные граждане (0,2%).-0-