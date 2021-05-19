Практику госсоцзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущей пятилетке планируется расширить практику применения государственного социального заказа в области здравоохранения с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Петришенко, выступая перед парламентариями с докладом о развитии социальной сферы Республики Беларусь, отметил активное внедрение электронного здравоохранения, телемедицинских технологий. Закреплено правовое регулирование информационного обеспечения в этой сфере. Гражданам в том числе будет предоставлен доступ к электронным медицинским сервисам с использованием личного электронного кабинета пациента.
"С учетом принятых законодательных новаций в текущей пятилетке планируется расширить практику применения государственного социального заказа в области здравоохранения с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность", - добавил он.
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Фото Андрея Покумейко