Пранюк: для вакцинации беженцев организуют стационарный медпункт

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стационарный медицинский пункт организуют для вакцинации беженцев в транспортно-логистическом центре, сообщил журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
"Для вакцинации организуют стационарный медпункт. Беженцев будут прививать китайской вакциной. В ТЛЦ зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", - сказал он.
Виктор Пранюк
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