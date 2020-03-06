Правила по обеспечению безопасности аттракционов утверждены в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 27 декабря 2019 года №67, сообщает БЕЛТА.

Правила устанавливают требования по обеспечению промышленной безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте аттракционов. Они обязательны для всех субъектов независимо от формы собственности.

В случае отсутствия или приведения в негодность эксплуатационных документов на аттракцион его эксплуатация должна быть приостановлена до восстановления таких документов. Если в эксплуатационных документах аттракциона нет сведений о назначенном сроке службы, то он принимается равным 10 лет с даты его изготовления.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию аттракционов, должны проходить соответствующую подготовку не реже, чем раз в 5 лет.

Что касается правил эксплуатации, то при неблагоприятных метеоусловиях, параметры которых превышают установленные в эксплуатационных документах значения, использование аттракционов должно быть прекращено. Указания безопасности должны быть хорошо заметными, понятными и легко читаться пользователями аттракционов.

Отдельно установлены правила для водных аттракционов.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.-0-