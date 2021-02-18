Правила распорядка впервые установлены для судебно-психиатрических экспертных стационаров

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила внутреннего распорядка впервые утверждены для судебно-психиатрических экспертных стационаров. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета судебных экспертиз №19 от 10 декабря 2020 года, которое сегодня вступило в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

В одном нормативном правовом акте объединены ограничения для физических лиц, связанные с процессом стационарного судебно-психиатрического экспертного обследования.

Документом установлены распорядок дня судебно-психиатрических экспертных стационаров, режим питания, порядок материально-бытового обеспечения, ежедневных прогулок, приобретения предметов, вещей и продуктов питания, получения денежных переводов. Также оговорен порядок передвижения содержащихся там людей, проведения свиданий с посетителями, общения с адвокатами, защитниками и иными представителями, а также проведения других мероприятий.-0-