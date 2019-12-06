6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос изучили в Совете Министров. "Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным", - сказал Сергей Румас.

Причины разные, в том числе производственные. "Большинство опрошенных коллективов не хотели бы лишаться рабочего дня 31 декабря, чтобы иметь возможность поздравить коллег с наступающим Новым годом", - пояснил премьер.

Как сообщалось, по графику переноса рабочих дней в 2020 году, рабочий день с четверга 2 января переносится на субботу 4 января (то есть на Новый год выходными будут 1 и 2 января). Понедельник, 6 января, также будет выходным, но за него нужно будет отработать в субботу 11 января.-0-