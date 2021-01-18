18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило критерии для возмещения расходов на электроснабжение жилья. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №16 от 16 января 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утверждено положение о критериях отнесения граждан к малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям граждан, а также определен перечень доходов собственника (членов его семьи), участвующих в определении среднедушевого дохода. Установленные критерии используются при возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Согласно положению, к малообеспеченным относятся граждане, которым на праве собственности принадлежит эксплуатируемый жилищный фонд, и члены их семей, у которых среднедушевой доход не превышает действующую величину бюджета прожиточного минимума.

К социально уязвимым категориям относятся инвалиды Великой Отечественной войны, а при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи - также неработающие инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды боевых действий на территории других государств III группы и неработающие пенсионеры, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Кроме того, социально уязвимыми считаются многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также в которых оба либо один из родителей (усыновителей) являются инвалидами I или II группы.

Возмещение расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда производится в соответствии с указом от 14 апреля 2020 года №127.-0-