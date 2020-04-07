Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными - Караник

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с коронавирусными больными. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр здравоохранения Владимир Караник сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции.

Министр отметил, что в настоящее время "те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда". "Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд", - подчеркнул министр.

При этом он заметил: "Хотя сколько мы ни общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают, и, во-первых, уже увеличили доплаты, а во-вторых, будем стремиться делать это и дальше", - подчеркнул Владимир Караник.-0-

Караник: для пациентов с коронавирусом выделено более 7 тыс. коек "У нас имеется необходимый коечный фонд - как общий, так и выделенный, перепрофилированный для этих целей", - сказал министр здравоохранения.

Минский инфекционист: важно не допустить пикового подъема коронавируса "Во всем мире идет распространение заболевания семимильными шагами. У нас тоже ситуация сложная, но в панику впадать не надо", - сказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин.