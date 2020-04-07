Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными - Караник

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с коронавирусными больными. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр здравоохранения Владимир Караник сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции.
Министр отметил, что в настоящее время "те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда". "Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд", - подчеркнул министр.
При этом он заметил: "Хотя сколько мы ни общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают, и, во-первых, уже увеличили доплаты, а во-вторых, будем стремиться делать это и дальше", - подчеркнул Владимир Караник.-0-