Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №621, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Постановлением корректируются объемы финансирования мероприятий госпрограммы в части их приведения в соответствие с законом "О республиканском бюджете на 2020 год", а также доходами республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации на 2020 год.

"Принятие постановления, которое вступает в силу после его официального опубликования, позволяет государственным органам - заказчикам госпрограммы обеспечить завершение в текущем году их мероприятий в соответствии с законодательством", - отметили в Минсвязи.

Нынешний год является завершающим для реализации госпрограммы. Как пояснили в Минсвязи, практические результаты многих проектов станут доступными широкому кругу пользователей по итогам завершения госпрограммы с 2021 года (ID-карта, электронные сервисы, масштабирование проектов "Электронный рецепт" и "Электронная школа" и др.).

"Ожидается, что результаты программы повысят уровень применения информационных технологий в государственном секторе, создадут необходимые условия для формирования цифровой экономики, окажут влияние на повышение позиции Беларуси в международных рейтингах в данной сфере", - отметили в Минсвязи.-0-