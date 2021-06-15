Правительство скорректировало перечни документов, срок действия которых продлевается

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало перечни административных процедур, проводимых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается еще на шесть месяцев - по 10 ноября 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 июня 2021 года №320, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в перечень таких административных процедур дополнительно включены выдача (продление срока действия, внесение изменений и дополнений, выдача дубликата) разрешений на право проведения экспертизы промышленной безопасности, создания комиссий по аттестации сварщиков, разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред.

Также в перечне - выдача разрешений на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением, а также на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов (за исключением случаев, когда объекты/грузы относятся к Вооруженным Силам и транспортным войскам).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-