Правительство скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа ж/д транспортом

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правительства от 9 июня 2021 года №317 скорректированы правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования (утверждены постановлением Совета Министров от 17 июля 2015 года №609). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, перевозчик имеет право определять отдельные категории потребителей, которым предоставляются скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги предоставляются бесплатно. Также правовым актом предусмотрены введение терминов "проездной документ (билет)" и "согласованные поезда", уточнение сроков оформления БЖД проездных документов в поезда с нумерованными местами, уточнение отдельных положений, касающихся перевозки собак, а также урегулирование некоторых вопросов проезда по электронному проездному документу (билету) и др.

Постановление вступает в силу с 16 июня 2021 года.-0-