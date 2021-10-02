Правительство урегулировало вопросы отчуждения жилых домов и работы с пустующими домами

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство приняло постановление от 23 сентября 2021 года №547 "О реализации указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 года №116", которым утвержден ряд положений и внесены корректировки в правовые акты, регулирующие вопросы отчуждения жилых домов в сельской местности и работы с пустующими домами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утверждены положения о порядке отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов; создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах; работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими домами и др.

Кроме того, корректируются положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, а также единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, изменения вносятся в постановление Совмина от 12 июля 2013 года №608 об утверждении положения о порядке проведения электронных торгов по продаже госимущества, включая земельные участки.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.-0-