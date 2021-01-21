Правительство утвердило госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2025 года

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 19 января 2021 года №28, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

"Программа является комплексной, межведомственной. Она будет способствовать достижению индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической безопасности, а также на национальном уровне - Целей устойчивого развития", - отмечается в сообщении на НЦПИ.

Среди приоритетов до 2025 года - разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры ЗОЖ и здоровьесбережения, совершенствование поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизни, укрепление института семьи. Будут развивать амбулаторно-поликлиническую службу и здравоохранение в регионах, в том числе межрегиональные и межрайонные центры и др.

В документе 6 подпрограмм: "Семья и детство", "Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний", "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья", "Противодействие распространению туберкулеза", "Профилактика ВИЧ-инфекции", "Обеспечение функционирования системы здравоохранения".

Среди мероприятий госпрограммы - укрепление службы планирования семьи, совершенствование медико-генетической службы, разработка мер по совершенствованию господдержки семей с детьми (в сфере социальной защиты, жилищной политики), разработка концепции "Компания, дружественная родителям" с учетом национального законодательства для применения в организациях республики. Власти также хотят развивать национальную сеть "Здоровые города и поселки". Одна из инициатив - ограничить продажи энергетических напитков несовершеннолетним.-0-