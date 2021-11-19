Правительство утвердило наблюдательный совет Агентства по управлению активами

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило наблюдательный совет ОАО "Агентство по управлению активами", а также назначило представителей государства в органах управления общества. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №656 от 16 ноября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Совмин назначил первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, первого замминистра экономики Юрия Чеботаря, замминистра финансов Владислава Татариновича и первого зампредседателя Государственного комитета по имуществу Петра Бровкина представителями государства в органах управления ОАО "Агентство по управлению активами".
Также утвержден состав наблюдательного совета открытого акционерного общества. В него вошли первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, замминистра финансов Владислав Татаринович, первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин, зампредседателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, зампредседателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, зампредседателя Минского облисполкома Денис Курленко, зампредседателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, зампредседателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-